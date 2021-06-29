Здоровые зубы — это не только красиво, это и маркер здоровья организма в целом. Ухаживать за полостью рта нужно ежедневно и очень тщательно. И, конечно, регулярно посещать стоматолога. Грамотный врач не только проверит состояние зубов и проведет лечение в случае необходимости, но и подберет средства для ухода за полостью рта: зубную пасту, ополаскиватель, специальную нить и другое.

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Выбираем зубную пасту

Казалось бы, что может быть проще: любые средства для ухода за полостью рта можно купить в супермаркете около дома. Однако к выбору нужно подходить очень тщательно и разбираться в составе.

Следует различать продукты для взрослых и детей. Все средства для детей проходят дополнительную сертификацию на предмет безопасности и гипоаллергенности. Кроме того, в детских пастах не должно быть фтора, так как этот активный компонент для детских зубов может быть слишком агрессивен.

Зубные пасты для взрослых могу быть разными по назначению: с эффектом отбеливания, антибактериальные, для чувствительных зубов и так далее.

Так, отбеливающие подойдут обладателям крепкой и здоровой эмали. Только не стоит надеяться на эффект «как в рекламе»: никакая зубная паста не сделает потемневшие зубы белоснежными. Однако она вполне способна осветлить эмаль, ведь индекс абразивности (RDA) у таких средств более 80. Использовать их нужно крайне осторожно, не более двух раз в неделю, чтобы не повредить эмаль.

При высокой чувствительности, когда есть выраженная реакция на холодное и горячее, подойдут пасты, которые укрепляют эмаль. Как правило, они содержат соли калия и стронция. В этом случае показано посещение стоматолога, чтобы объективно оценить состояние эмали.

Антибактериальные пасты содержат триклозан и хлоргексидин, чтобы предотвратить попадание микробов в микрораны и трещинки на деснах. Кроме того, в составе часто есть экстракты лечебных трав: ромашка, боярышник, облепиха, шалфей. Они успокаивают и заживляют десны.

Фторсодержащие пасты наиболее активно борются с кариесом, но здесь особенно внимательно надо смотреть на количество фтора и на состав, так как не всем можно пользоваться такими средствами.

Кроме фтора, для здоровья зубов необходим кальций — крайне важный элемент для костной ткани. Недостаток кальция приводит к нарушению целостности эмали и к быстрому развитию кариеса. Однако кальций и фтор, такие важные по отдельности, не сочетаются: они просто нейтрализуют действие друг друга. Чтобы уход за зубами был комплексным и полноценным, чередуйте зубные пасты с кальцием и фтором.

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Зачем нужна цветная маркировка на тюбике

Помимо рекламы, которая показывает нам молниеносный и какой-то неправдоподобно сильный эффект от применения зубной пасты, есть еще и различные мифы о том, какая паста лучше.

Один из распространенных мифов — значение полосок разного цвета на тюбиках. Зеленые, красные или черные прямоугольники расположены на шве, в верхней части тюбика. Что они означают? Считается, что, если полоска зеленая, состав полностью натуральный. Красный цвет якобы свидетельствует о наличии синтетических компонентов наряду с натуральными. А если, например, полоска черная, то там одна химия. Такую и в руки брать страшно, не то что зубы чистить.

Разумеется, это неправда. Кто бы стал покупать средство для зубов, заведомо зная, что его состав небезопасен. Разноцветные полоски на шве имеют чисто технологическое предназначение. С их помощью машина, которая нарезает тюбики, «понимает», где надо отрезать, а где — запаять шов.

Так что при выборе зубной пасты и других средств гигиены ориентируйтесь на состав и его достоверную интерпретацию, а не на странные и нелепые мифы, так быстро распространяющиеся в интернете.