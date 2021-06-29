Экипажи БТР-82А провели учения в Московской и Нижегородской областях

Москва, 29 июня. Тренировки бойцов Западного военного округа (ЗВО) на бронетранспортерах БТР-82А состоялись на трех полигонах в Нижегородской и Московской областях.

Учения прошли на полигонах Мулино, Головеньки и Алабино, где были оборудованы специальные вододромы, сообщили представители пресс-службы ЗВО. Экипажи БТР-82А отработали вождение бронированных машин на плаву, с выполнением поворотов, разворотов и других маневров, при этом требовалось сохранить устойчивость и управляемость БТР.

В маневрах были задействованы свыше тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники, сказано в релизе ЗВО. Ранее сообщалось о проведении тактико-специальных учений военных инспекторов ЗВО в Воронежской области.