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Попытка румынской оппозиции вынести вотум недоверия кабинету Кыцу провалилась

  /   Обновлено: 29 июня 2021 20:49
Политика
Попытка румынской оппозиции вынести вотум недоверия кабинету Кыцу провалилась
pixabay.com  /  OnofreiD

Бухарест, 29 июня. Первая попытка румынской парламентской оппозиции добиться выражения вотума недоверия правоцентристскому коалиционному правительству во главе с Флорином Кыцу потерпела неудачу.

Идею в ходе голосования поддержал 201 парламентарий. Противоположную точку зрения высказал только один человек, говорится в сообщениях местных СМИ. Остальные воздержались. Отправить действующее правительство в отставку можно только, если в пользу инициативы выступят по меньшей мере 234 законодателя (по принципу 50% плюс один голос), передает агентство Agerpres.

Ранее об отставке на пресс-конференции объявил премьер-министр Швеции Стефан Левен. Он добавил, что спикер начнет работу по формированию нового правительства.

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румыния вотум недоверия кыцу
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