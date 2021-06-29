Путин упростил выдачу земли для строительства в Арктической зоне

Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить землю в Арктической зоне по аналогии с дальневосточным гектаром.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно нему, изменения направлены на упрощение выдачи участков в Арктике под строительство жилья, ведения хозяйства и осуществления любой другой хозяйственной деятельности.

При этом механизм выдачи земли в Арктической зоне будет немного отличатся от программы «Дальневосточный гектар». Как говорится в документе, граждане смогут выбирать земли только на специально выделенных для этого территориях. Кроме того, утвержденный Путиным закон позволит россиянам получать второй гектар на Дальнем Востоке при условии освоения первого участка.

Глава Минвостокоразвития РФ Алексей Чекунов ранее оценил туристический потенциал Дальнего Востока и Арктики. По его словам, эти регионы могут стать «жемчужинами» сперва российского, а потом и международного туризма.