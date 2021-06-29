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Новая китайская субмарина Type-039 ввела в замешательство экспертов из США

Армия
Новая китайская субмарина Type-039 ввела в замешательство экспертов из США
wikimedia.org  /  Chanakyathegreat

Вашингтон, 29 июня. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Китая Type-039 впервые вышла открытое море на испытания. Об этом сообщает американское издание Popular Mechanics.

При этом в Сети появились первые фото подлодки Type-039, которые ввели в замешательство американских экспертов. Аналитики обратили внимание на «рубленые» грани надстройки субмарины. По их мнению, данное техническое решение позволит снизить радиолокационную заметность подлодки во время всплытия. Подтверждением данной гипотезы является тот факт, что дизель-электрические субмарины вынуждены проводить большое количество времени на поверхности для экономии топлива, а на глубину уходят только перед атакой.

Кроме того, американские эксперты обратили внимание, что очертания рубки китайской подлодки напоминают строящуюся в Швеции субмарину А-26. Однако этих данных недостаточно, чтобы обвинить китайских конструкторов в очередном заимствовании военных технологий у других стран.

Ранее стало известно, что скрывшаяся от кораблей НАТО в Атлантическом океане российская атомная подводная лодка всплыла у побережья США. Поиском субмарины ВМФ РФ занимались лучшие аналитики Пентагона, однако им не удалось ее запеленговать, передает Infox. При этом американские эксперты отмечают, что новые российские подлодки являются самыми технологичными субмаринами в мире, которые не могут быть обнаружены даже американским флотом.

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сша китай подлодка
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