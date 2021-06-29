Молодой наркодилер из Тюмени получил шесть лет колонии

Тюмень, 29 июня. Суд признал виновным жителя Тюмени в организации незаконного сбыта синтетических наркотиков через интернет в Сургуте и Пыть-Яхе. Он проведет в колонии строгого режима шесть лет.

Следователи выяснили, что подсудимый получал крупные партии наркотиков и, расфасовывая их на более мелкие, продавал через «тайники-закладки». В ходе проверки было изъято около пяти килограммов наркотических средств синтетического происхождения, пишет портал UGRA-NEWS.ru.

Суд приговорил 24-летнего жителя Тюмени к шести годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Тем временем, британские полицейские поймали самого молодого наркодилера в истории страны.