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Худрук театра имени Пушкина рассказал о состоянии госпитализированной Алентовой

Шоу-бизнес
Худрук театра имени Пушкина рассказал о состоянии госпитализированной Алентовой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 июня. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что связывался с Верой Алентовой. Актрису недавно госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Звезду фильмов «Москва слезам не верит» и «Завтра была война» Веру Алентову доставали в одну из московских клиник с симптомами коронавируса. Врачи уже сделали все необходимые тесты, однако результаты анализов будут известны через несколько дней. Госпитализацию артистки подтвердили во ВГИКе, где она преподает актерское мастерство.

Позже худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал, что Алентова чувствует себя нормально. Он постоянно находится на связи со звездой кино. По словам Писарева, артистку наблюдает врачи и никакой дополнительной помощи не требуется. Руководитель театра также добавил, что актрисы отыграла все свои спектакли в этом сезоне, поэтому замена в постановках не потребуется.

«Вера Валентиновна ответила, что все хорошо», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом РБК.

Ранее коронавирусом заразился муж Веры Алентовой, режиссер Владимир Меньшов. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому врачи оставили деятеля кино на домашнем лечении.

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здоровье меньшов алентова
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