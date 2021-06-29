Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 21:40
21:37
Общество
Включайте поворотник: 3 июля поздравляем сотрудников ГИБДД
21:37
Политика
Песков рассказал о рабочем графике Путина во время пандемии
21:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров трогательно поздравил сына Мартина с днем рождения
21:31
Армия
Минобороны РФ разъяснило действия ВКС в инциденте с фрегатом Голландии
21:31
Шоу-бизнес
Михаил Терехин заявил, что расстался с Бородиной из-за рукоприкладства
21:31
Весь мир
Ливийские делегаты определили условия для участия в выборах президента
21:31
Весь мир
Протурецкие боевики препятствуют работе гуманитарных организаций на северо-западе Сирии
21:29
Экономика
Песков указал на неэффективность веерной раздачи денег
21:29
Шоу-бизнес
Тимати засветился на вечеринке Крида в гордом одиночестве
21:29
Политика
Песков заявил о разрядке в отношениях РФ и США после саммита в Женеве
Все новости

Сенатор Ковитиди заявила о переходе судебной системы Украины под контроль Запада

Политика
Сенатор Ковитиди заявила о переходе судебной системы Украины под контроль Запада
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

Москва, 29 июня. Принятый Верховной радой закон о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) вызывает обеспокоенность. Об этом заявила член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

Украинские депутаты проголосовали за принятие законопроекта, который наделяет иностранных экспертов правом решающего голоса при назначении кандидатов на должности членов ВСП.

«Столкнувшись с невозможностью соскочить с иглы МВФ, украинская судебная система переходит под контроль Запада», — сказала Ковитиди.

Сенатор считает, что решения, которые подрывают независимость, эффективность и беспристрастность судебной системы страны, вызывают обеспокоенность.

Бывший сторонник президента Украины депутат Александр Дубинский и другие киевские политики также обеспокоены решением Рады. Ранее они отметили фактический переход судов страны под контроль Запада.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Ковитиди заявила о переходе судебной системы Украины под контроль Запада
украина ковитиди совфед
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru