Москва, 29 июня. Принятый Верховной радой закон о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) вызывает обеспокоенность. Об этом заявила член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

Украинские депутаты проголосовали за принятие законопроекта, который наделяет иностранных экспертов правом решающего голоса при назначении кандидатов на должности членов ВСП.

«Столкнувшись с невозможностью соскочить с иглы МВФ, украинская судебная система переходит под контроль Запада», — сказала Ковитиди.

Сенатор считает, что решения, которые подрывают независимость, эффективность и беспристрастность судебной системы страны, вызывают обеспокоенность.

Бывший сторонник президента Украины депутат Александр Дубинский и другие киевские политики также обеспокоены решением Рады. Ранее они отметили фактический переход судов страны под контроль Запада.