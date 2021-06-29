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Жители Украины смогут не переплачивать за электричество до августа

Экономика
Жители Украины смогут не переплачивать за электричество до августа
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Киев, 29 июня. Правительство Украины отложило повышение цен на электроэнергию.

Украинские власти решили оставить старый тариф на электричество для бытовых потребителей страны. Он равняется 1,68 гривны за кВт/ч. Об этом пишет REGNUM.

Соответствующее постановление приняли члены правительства 29 июня, во вторник. Предполагается, что Минэнерго запросил у кабмина отсрочку по возложению спецобязанностей на игроков рынка электроэнергетики до 1 августа текущего года.

Возможно, руководство страны займется созданием другого проекта, который окажет поддержку бедным слоям украинского населения.

Глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев объяснил, почему Украина продолжает оставаться одним из беднейших государств с отсталой экономической системой.

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