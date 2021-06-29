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Волонтеры откроют в Карелии интеллектуальный лагерь для детей-сирот

  /   Обновлено: 29 июня 2021 20:44
Общество
Волонтеры откроют в Карелии интеллектуальный лагерь для детей-сирот
pexels.com

Сортавала, 29 июня. Воспитанники детских домов порой ограничены в получении новой полезной информации, поэтому волонтеры фонда «Апрель» решили организовать для них интеллектуальный лагерь.

Добровольцы отправятся в Карелию в самый разгар летнего сезона — с 5 по 25 июля. В городе Сортавала на базе детдома ГБУ СО РК «Центр помощи детям №7» начнет работать дневной лагерь «Замечтай». Посетить его смогут 40 сирот и подопечных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Для ребят организуют занятия в секциях, лекции, мастер-классы и активные игры на свежем воздухе. Участниками мероприятий станут специалисты из регионов России. Они поделятся с сиротами своими навыками, знаниями и опытом.

Дети-сироты из Приозерска ранее получили ключи от новых квартир. С новосельем ребят поздравляли член ОП Приозерского района Алексей Павлов и прокурор Евгений Перепелицын.

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