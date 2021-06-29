Политолог Кошкин: Россия доминирует в Черном море, несмотря на усилия НАТО

Страны НАТО стремились превратить Черное море в натовское, но Россия на сегодняшний день доминирует на этой территории. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, политолог, военный эксперт Андрей Кошкин.

Эксперт считает, что Запад старается втянуть Россию в вооруженные конфликт. По его словам, руководство НАТО не ведет с Россией никаких переговоров о сотрудничестве.

«С одной стороны, они утверждают, что НАТО — дружелюбная организация, с другой — они ждут Россию, если она будет соблюдать права и свободы. Да, для нас было открыто некое партнерство, но это партнерство носило символический характер и прекратило свое существование со стороны НАТО», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Sea Breeze — 2021 — самые многочисленные учения этого формата.

«Министерство обороны РФ четко обозначило их цель — стремление поставить на Украину вооружение. На сегодняшний день мы видим желание прежде всего обозначить военно-политическое давление на Россию. Поддерживают они Украину не только проведением совместных учений, есть еще стратегическая программа — давление на Россию с помощью подобного рода провокаций. В учениях задействованы 32 корабля. Из них 24 — корабли и катера Украины. Украина поставляет сюда и свои вертолеты, она старается интегрироваться в эти учения», — заявил он.

Кошкин считает, что новое вооружение, которое поставят в ходе учений, также обострит отношения между киевскими властями и Донбассом.

«Мне кажется, в значительной степени охладило амбициозные замыслы руководителя учений выдавливание британского эсминца с нашей территории. Также мы активно проводим учения в Средиземном море. Мы не сидим сложа руки, полностью монитором действия в акватории Черного моря. Мы готовы к решению любых задач», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил и проект канала «Стамбул».

«Эрдоган вынашивает его с 2011 года. Десять лет идет бряцание этим каналом в информационном пространстве. Действия, которые предпринимает руководитель Турции, вызывают серьезные опасения. Создание этого канала, конечно, изменит конфигурацию возможности формирования сил в акватории не только черноморского побережья, но и в целом в акватории всего Черного моря», — сказал он.

По словам Кошкина, страны НАТО стремятся взять под свой контроль Черное море, но им это не удается.

«Россия на сегодняшний день доминирует в Черном море силами Черноморского флота. Систем береговой охраны достаточно, чтобы решить проблему не только с британским авианосцем, но и со всеми боевыми целями, которые находятся на поверхности моря», — заключил он.

Ранее экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран. По мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, Запад предпочитает страховать Украину от дефолта, поддерживать прозападное правительство в Киеве, но не заниматься экономикой.