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МИД Украины подверг критике решение Белоруссии о выходе из «Восточного партнерства»

Политика
МИД Украины подверг критике решение Белоруссии о выходе из «Восточного партнерства»
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 29 июня. Инициатива минского руководства о выходе из «Восточного партнерства» противоречит интересам белорусских граждан. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Представители ведомства отметили, что решение властей Белоруссии якобы является неуважением к ценностям демократии и человеческим правам, на которых основывается европейский проект.

«Самое главное, оно (решение Минска. — Прим. ФАН) противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов», — отметили дипломаты.

Украинцы выразили надежду, что инициатива Минска никак не повлияет на сближение белорусских граждан с Евросоюзом и сотрудничество в рамках «Восточного партнерства».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее высказался о решении руководства Белоруссии. По его словам, ЕС готов и дальше сотрудничать с народом республики для улучшения связей между сторонами.

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