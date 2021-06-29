Сын Тарзана и Королевой случайно показал обручальное кольцо

Москва, 29 июня. Архип Глушко стал гостем на закрытой вечеринке, организованной своей матерью Наташей Королевой, где засветил кольцо и подогрел интерес к личной жизни.

Королева решила с размахом отметить приезд в гости своей матери Людмилы Порывай из Майами в собственном особняке в Москве. Заслуженная артистка Украины также поделилась кадрами с вечеринки в личном аккаунте в Instagram. Порывай показала видео с 21-летним внуком Архипом Глушко, который пел в караоке. В описании к ролику она заявила, что сын Королевой и стриптизера Тарзана устроил в честь ее приезда целый концерт.

В комментариях под постом Порывай пользователи Сети разделились на два лагеря: одни обсуждали артистизм Глушко-младшего, другие увидели обручальное кольцо на пальце парня и начали расспрашивать мать Королевой, кто же стала избранницей ее внука.

«А когда внучек женился? Кольцо на пальце», — задалась вопросом под постом подписчица, но ответа так и не получила.

Архип Глушко носит кольцо без камней и изысков уже несколько месяцев, но фанаты Королевой почему-то обратили на него внимание только сейчас. Внук Порывай не скрывает украшение. В своем аккаунте в популярной соцсети он сделал снимок с вытянутой рукой к камере, что позволяет рассмотреть кольцо.

Сын Наташи Королевой и Тарзана живет в родительском доме вместе с танцовщицей на пилоне Мелиссой. Официально о регистрации брака он не заявлял, но сообщал фанатам, что решил продолжить дело отца. В Сети он показал танцы на шесте.