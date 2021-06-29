Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия в Иране

Вашингтон, 29 июня. Соединенные Штаты не допустят появления ядерного оружия в Иране. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Согласно информации, Байден также отдал распоряжение о нанесении авиационных ударов по объектам группировок, поддерживаемых Ираном в Сирии и Ираке, которые нападали на американских военных по версии Вашингтона.

Президент США пояснил свои действия тем, что руководствовался соответствующей статьей американской конституции, которая разрешает главнокомандующему прибегать к действиям военного характера в целях самообороны.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что его предшественник на посту президента США Дональд Трамп нанес своими действиями «невообразимый ущерб» отношениям Вашингтона с другими странами.