Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 21:40
21:37
Общество
Включайте поворотник: 3 июля поздравляем сотрудников ГИБДД
21:37
Политика
Песков рассказал о рабочем графике Путина во время пандемии
21:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров трогательно поздравил сына Мартина с днем рождения
21:31
Армия
Минобороны РФ разъяснило действия ВКС в инциденте с фрегатом Голландии
21:31
Шоу-бизнес
Михаил Терехин заявил, что расстался с Бородиной из-за рукоприкладства
21:31
Весь мир
Ливийские делегаты определили условия для участия в выборах президента
21:31
Весь мир
Протурецкие боевики препятствуют работе гуманитарных организаций на северо-западе Сирии
21:29
Экономика
Песков указал на неэффективность веерной раздачи денег
21:29
Шоу-бизнес
Тимати засветился на вечеринке Крида в гордом одиночестве
21:29
Политика
Песков заявил о разрядке в отношениях РФ и США после саммита в Женеве
Все новости

Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия в Иране

Армия
Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия в Иране
Global Look Press  /  European Union/XinHua

Вашингтон, 29 июня. Соединенные Штаты не допустят появления ядерного оружия в Иране. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Согласно информации, Байден также отдал распоряжение о нанесении авиационных ударов по объектам группировок, поддерживаемых Ираном в Сирии и Ираке, которые нападали на американских военных по версии Вашингтона.

Президент США пояснил свои действия тем, что руководствовался соответствующей статьей американской конституции, которая разрешает главнокомандующему прибегать к действиям военного характера в целях самообороны.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что его предшественник на посту президента США Дональд Трамп нанес своими действиями «невообразимый ущерб» отношениям Вашингтона с другими странами.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия в Иране
иран байден ядерное оружие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru