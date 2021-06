Калифорния ввела меры против штатов США, «враждебных к ЛГБТ»

Сакраменто, 29 июня. Власти Калифорнии запретили жителям ездить за госсчет в еще пять штатов, которые приняли законы, дискриминирующие права ЛГБТ. В список попали Флорида, Арканзас, Монтана, Северная Дакота и Западная Вирджиния, об этом сообщил генеральный прокурор штата Роб Бонта. Передает интернет-издание The Huffington Post.

