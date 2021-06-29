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Калифорния ввела меры против штатов США, «враждебных к ЛГБТ»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 20:53
Весь мир
Калифорния ввела меры против штатов США, «враждебных к ЛГБТ»
Global Look Press  /  Julieta Ferrario / ZUMAPRESS.com

Сакраменто, 29 июня. Власти Калифорнии запретили жителям ездить за госсчет в еще пять штатов, которые приняли законы, дискриминирующие права ЛГБТ. В список попали Флорида, Арканзас, Монтана, Северная Дакота и Западная Вирджиния, об этом сообщил генеральный прокурор штата Роб Бонта. Передает интернет-издание The Huffington Post.

Штаты, которые попали в список в этом году, приняли законы, ограничивающие права ЛГБТ-сообщества. К примеру, Флорида, Монтана, Арканзас и Западная Вирджиния ввели запрет трансгендерным девочкам участвовать в школьных спортивных состязаниях. Арканзас принял закон, запрещающий врачам предоставлять медицинскую помощь трансгендерным несовершеннолетним. Северная Дакота позволила студенческим организациям ограничивать права представителей ЛГБТ-сообщества без ущерба для финансирования.

«Мы находимся в эпицентре беспрецедентной волны фанатизма и дискриминации в этой стране — и штат Калифорния не собирается ее поддерживать. Законодатели скорее демонизируют транс-молодежь, чем сосредоточиваются на решении реальных проблем, таких как борьба с оружием, пандемией и восстановлением нашей экономики», — сказал Бонта.

В 2016 году власти Калифорнии впервые запретили поездки в недружественные к ЛГБТ-сообществу штаты. Тогда в список вошли Техас, Алабама, Айдахо, Айова, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Кентукки, Северная Каролина, Канзас, Миссисипи и Теннесси.

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запрет калифорния лгбт-сообщество
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