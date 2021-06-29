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Опубликовано зрелищное видео огневых испытаний танка Т-72Б3 с новой КАЗ

  /   Обновлено: 29 июня 2021 20:34
Армия
Опубликовано зрелищное видео огневых испытаний танка Т-72Б3 с новой КАЗ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 29 июня. Специалисты российских оборонно-промышленных предприятий разработали комплекс активной защиты (КАЗ) для танка Т-72Б3, она может поступить на оснащение всех машин данного типа.

Ход испытаний нового КАЗ для танка Т-72Б3 и перспективы серийного производства этих комплексов были освещены в военно-информационной программе «Часовой» на Первом канале. На опубликованном в Сети зрелищном ролике показаны два основных этапа тестирования защитного танкового вооружения.

Сначала Т-72Б3 преодолел водное препятствие, полностью погрузившись, причем внутрь не проникло ни капли воды. Затем по бронированной машине был произведен выстрел из ручного противотанкового гранатомета, который не достиг цели. На безопасной от танка дистанции граната РПГ была поражена отстреливаемым элементом КАЗ.

Ранее сообщалось об участии в выставке MILEX-2021, которая проходит в Минске, нескольких образцов новейшей российской бронетехники.

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т-72 танки каз
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