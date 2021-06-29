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В ОПЗЖ назвали предательством новый закон о судебной системе на Украине

Политика
В ОПЗЖ назвали предательством новый закон о судебной системе на Украине
pixabay.com

Киев, 29 июня. Положения принятого Верховной радой законопроекта о назначении членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) считаются антиконституционными, заявили в ОПЗЖ.

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» подвергли критике новый закон в рамках судебной реформы. Положения проекта свидетельствуют о том, что решающий голос при назначении судей будет принадлежать международным экспертам.

В партии считают, что депутаты от «Слуги народа» проголосовали за предательство национальных интересов страны. Теперь иностранные кредиторы будут формировать состав украинского судейского корпуса, поскольку им нужны марионетки, которые будут отстаивать их интересы, заявили в ОПЗЖ.

Украинская оппозиция ранее осудила действия нынешней власти. По мнению представителей ОПЗЖ, политика киевского руководства на 100% противоречит Конституции Украины.

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