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Порядок выплаты дивидендов раскрыли в ВТБ

Экономика
Порядок выплаты дивидендов раскрыли в ВТБ
ВТБ

Москва, 29 июня. Квартальный и полугодовой подход к выплате дивидендов отвергли в банке ВТБ.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк не станет пользоваться системой выплаты квартальных, а также полугодовых дивидендов. Он объяснил это высоким уровнем издержек. Об этом пишет «Интерфакс».

Представитель банка отметил, что в случае отказа от ежегодной выплаты дивидендов, компании придется чаще организовывать собрания акционеров, а для этого получать указания для госпредставителей и созывать наблюдательный совет, что делает общую процедуру гораздо более трудной и долгой.

Финансовая организация выплатит дивиденды по результатам этого года двумя транзакциями, которые будут совершены в III и IV кварталах следующего года. Это делается для того, чтобы снизить давление на капитал.

Компания недавно начала принимать документы у граждан для оформления сельской ипотеки, ставка которой равняется 2,7% годовых.

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втб дивиденды Пьянов
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