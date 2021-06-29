Израиль начал снос домов палестинцев в Восточном Иерусалиме

В Восточном Иерусалиме начался снос принадлежащих палестинцам объектов недвижимости, что стало причиной новых беспорядков и столкновений с полицией.

Во вторник, 29 июня, в районе Силоан (на иврите — Шиолах) сопровождаемый полицией бульдозер разрушил мясную лавку. Это было одно из 20 зданий, которые израильские власти планируют ликвидировать в ближайшее время.

13 Palestinians, 2 cops wounded in clashes in Jerusalem's Silwan, amid the demolition of store the municipality says was built without permit.



Police arrested 3 suspects. Damage also caused to 3 vehicles nearby from stone throwing. pic.twitter.com/eTnkqiWJJM — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 29, 2021

Данный инцидент стал причиной новых протестов палестинского населения. Проживающие в этой части города арабы вышли на улицы и обвинили власти в дискриминации.

Местные жители говорят, что предназначенные на снос здания принадлежат гражданам, живущим в этом месте на протяжении нескольких десятилетий. Палестинцы убеждены, что израильское руководство продолжает свою поселенческую политику и планирует построить там новые дома для еврейских граждан.

Silwan, located in the southwest of Jerusalem’s Old City, has often been targeted to make way for Israeli settlements.



And now, 1,500 Palestinian residents are facing the threat of forcible eviction from their homes pic.twitter.com/98eDfnvXoj — TRT World (@trtworld) June 28, 2021

Эта земля располагается неподалеку от мечети Аль-Акса. По плану городской администрации она предназначается для создания парка и возведения общественных зданий. Поскольку район имеет большое культурно-религиозное значение, его планируют привести в надлежащий порядок.

После того, как чиновники местной администрации анонсировали свои планы, правозащитники попытались вмешаться в ситуацию. Так, представитель палестинского движения ФАТХ Хусейн аль-Шейх призвал мировое сообщество вступиться за арабских жителей священного города, назвав план правительства по сносу недвижимости «нападением» на простых граждан.

Police, Palestinians clash as Israel begins demolition in Jerusalem's Silwan https://t.co/3OKA4kKrxc — ElCid (@ElCid_1202) June 29, 2021

Федеральное агентство новостей /

Заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг заявил, что в общей сложности около 60 зданий в районе Силоан были возведены с нарушением израильского законодательства. На основании этого было выпущено распоряжение, в котором владельцев построек обязали самостоятельно демонтировать объекты до 28 июня этого года. С нарушителей пообещали взыскать штраф — оплату работы бульдозеров.

Поскольку требование не было удовлетворено, власти начали снос самостоятельно.

Watch as Israeli forces begin demolitions in occupied East Jerusalem’s Silwan neighbourhood. At least four Palestinians were injured as Israeli soldiers used tear gas and batons to push back residents and activists.



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Палестинцы оправдывают самострой тем, что получить разрешение на строительство в Восточном Иерусалиме практически невозможно. Они убеждены, что цель ликвидации зданий — изгнание арабского населения из священного города.

Заместитель градоначальника, в свою очередь, опроверг эти утверждения. По его словам, муниципалитет одобрил строительство сотни новых домов для палестинцев в этом районе.

Тем не менее сейчас там располагаются жилые дома и различные торговые площади. В случае их сноса люди окажутся на улице или без возможности зарабатывать себе на жизнь.

На фоне этого в районе протестующие попытались остановить работы, что привело к столкновениям с полицией, применившей слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули для наведения порядка. С израильской стороны были ранены два офицера, с палестинской — 13 человек. По меньшей мере трое арабов были арестованы за хулиганство и нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Также в этот день был запланирован снос строений и в близлежащем районе Аль-Бустан. Из громкоговорителей мечетей транслировались призывы к палестинцам о необходимости сопротивляться израильским властям и защищать свои дома.

Ранее подобные столкновения, происходящие в районе Шейх Джаррах, уже становились причиной серьезного обострения палестино-израильского конфликта. А в мае 2021 года аналогичные события и вовсе привели к 11-дневной войне в Газе: на фоне протестов и столкновений в Иерусалиме силы исламистского движения ХАМАС начали обстрел территории еврейского государства, на что Армия обороны Израиля также ответила силой.