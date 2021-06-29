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Израиль начал снос домов палестинцев в Восточном Иерусалиме

  /   Обновлено: 29 июня 2021 21:08
Весь мир
Израиль начал снос домов палестинцев в Восточном Иерусалиме
 /  Александра Григорьева

В Восточном Иерусалиме начался снос принадлежащих палестинцам объектов недвижимости, что стало причиной новых беспорядков и столкновений с полицией.

Во вторник, 29 июня, в районе Силоан (на иврите — Шиолах) сопровождаемый полицией бульдозер разрушил мясную лавку. Это было одно из 20 зданий, которые израильские власти планируют ликвидировать в ближайшее время.

Данный инцидент стал причиной новых протестов палестинского населения. Проживающие в этой части города арабы вышли на улицы и обвинили власти в дискриминации.

Местные жители говорят, что предназначенные на снос здания принадлежат гражданам, живущим в этом месте на протяжении нескольких десятилетий. Палестинцы убеждены, что израильское руководство продолжает свою поселенческую политику и планирует построить там новые дома для еврейских граждан.

Эта земля располагается неподалеку от мечети Аль-Акса. По плану городской администрации она предназначается для создания парка и возведения общественных зданий. Поскольку район имеет большое культурно-религиозное значение, его планируют привести в надлежащий порядок.

После того, как чиновники местной администрации анонсировали свои планы, правозащитники попытались вмешаться в ситуацию. Так, представитель палестинского движения ФАТХ Хусейн аль-Шейх призвал мировое сообщество вступиться за арабских жителей священного города, назвав план правительства по сносу недвижимости «нападением» на простых граждан.

Израиль начал снос домов палестинцев в Восточном Иерусалиме
Федеральное агентство новостей  / 

Заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг заявил, что в общей сложности около 60 зданий в районе Силоан были возведены с нарушением израильского законодательства. На основании этого было выпущено распоряжение, в котором владельцев построек обязали самостоятельно демонтировать объекты до 28 июня этого года. С нарушителей пообещали взыскать штраф — оплату работы бульдозеров. 

Поскольку требование не было удовлетворено, власти начали снос самостоятельно.

Палестинцы оправдывают самострой тем, что получить разрешение на строительство в Восточном Иерусалиме практически невозможно. Они убеждены, что цель ликвидации зданий — изгнание арабского населения из священного города.

Заместитель градоначальника, в свою очередь, опроверг эти утверждения. По его словам, муниципалитет одобрил строительство сотни новых домов для палестинцев в этом районе.

Тем не менее сейчас там располагаются жилые дома и различные торговые площади. В случае их сноса люди окажутся на улице или без возможности зарабатывать себе на жизнь.

На фоне этого в районе протестующие попытались остановить работы, что привело к столкновениям с полицией, применившей слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули для наведения порядка. С израильской стороны были ранены два офицера, с палестинской — 13 человек. По меньшей мере трое арабов были арестованы за хулиганство и нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Также в этот день был запланирован снос строений и в близлежащем районе Аль-Бустан. Из громкоговорителей мечетей транслировались призывы к палестинцам о необходимости сопротивляться израильским властям и защищать свои дома.

Ранее подобные столкновения, происходящие в районе Шейх Джаррах, уже становились причиной серьезного обострения палестино-израильского конфликта. А в мае 2021 года аналогичные события и вовсе привели к 11-дневной войне в Газе: на фоне протестов и столкновений в Иерусалиме силы исламистского движения ХАМАС начали обстрел территории еврейского государства, на что Армия обороны Израиля также ответила силой.

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израиль палестина иерусалим
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