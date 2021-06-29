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Фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон получил первые оценки критиков

Общество
Фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон получил первые оценки критиков
Кадр из фильма «Черная Вдова»

Лос-Анджелес, 29 июня. Опубликованы первые отзывы критиков о новом фильме киновселенной Marvel «Черная вдова». Эксперты оценили ленту со Скарлетт Йоханссон.

Мировая премьера «Черной вдовы» состоится 7 июля, однако фильм уже получил первые отзывы критиков на сервисе Rotten Tomatoes. По словам экспертов, развлекательный фильм получился добротным и крепким, но все же не лишенным недостатков.

Как отметили эксперты, экшену ленты далеко до «Зимнего солдата». Кроме того, критики нелестно отозвались о сюжете. «Черная вдова» повествует о неких светящихся красных флаконах и женщинах с промытыми мозгами. Вряд ли происходящее в ленте окажет влияние на дальнейшие проекты, считают специалисты.

Скарлетт Йоханссон подтвердила, что уходит из киновселенной Marvel. Фильм «Черная вдова» стал последним подобным проектом с ее участием.

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йоханссон фильм marvel черная вдова
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