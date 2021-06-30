Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 06:49
06:48
Происшествия
Три человека пострадали после столкновения «Газели» с автобусом под Ростовом
06:48
Наука
Археологи из Финляндии обнаружили древний посох шамана
06:45
Технологии
Студия Remedy готовит к выходу многопользовательскую игру Condor
06:33
Общество
Грейпфрут включили в список полезных для печени продуктов
06:18
Общество
Новые правила для въезда российских туристов в Грецию вступили в силу
06:12
Общество
Молекула из листьев каштана может обезвреживать стафилококковые бактерии
06:10
Происшествия
Сотрудники МЧС нашли одно тело после опрокидывания лодки в Камчатском крае
06:08
Происшествия
Несовершеннолетний водитель стал жертвой страшного ДТП в Туве
06:00
Общество
Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой
05:49
Общество
Глава Роскосмоса Рогозин прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура
Все новости

Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой

Общество
Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой
pixabay.com  /  Bhikku Amitha

Москва, 29 июня. Психосоматика — направление в медицине, которое набирает все большую популярность. Даже представители отечественного шоу-бизнеса обращаются к такой практике лечения разного рода недугов. Совсем недавно певица Анна Седакова пришла в храм, чтобы избавиться от крапивницы. Влияет ли душевное спокойствие на выздоровление? Как помогает в этом вера? За ответом ФАН обратился к психотерапевту Мирославе Буш.        

«Если смотреть глобально, практически все болезни являются психосоматическими. Эти все заболевания хорошо лечатся именно успокоением нервной системы и получением определенного состояния. Например, псориаз, аллергия, головные боли и другие, даже заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной системы», — говорит Буш.

Также психотерапевт поделилась реальным случаем из жизни, когда у ее пациентки на 70% прошел псориаз. 

Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой
instagram.com  / @miroslavabush

«Давно известен эффект плацебо. Это не просто какая-то шутка, это на самом деле работает. Здесь важно, кто и как это внушает и насколько внушаемый человек», — отмечает собеседница Федерального агентства новостей.

Наверняка найдутся скептики, которые не верят в чудеса веры, однако нельзя списывать со счетов реальные примеры.

«На самом деле психосоматика и плацебо — это современные термины. Издревле люди замечали: если правильно направить энергию, если обратиться к богам, то действительно результат получается потрясающий. Когда я вижу такие результаты, для меня это уже не чудо. А уж лечение бесплодия обращением к высшим силам, к богам даже врачи признают», — заметила Мирослава Буш.

Ранее клинический психолог из Дагестана Гозель Салаватова рассказала, как избавиться от депрессии без лекарств, прибегая к различным успокаивающим техникам. Особое внимание она рекомендует уделять началу дня.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой
здоровье психотерапевт спокойствие психосоматика парапсихолог мирослава буш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru