Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой

Москва, 29 июня. Психосоматика — направление в медицине, которое набирает все большую популярность. Даже представители отечественного шоу-бизнеса обращаются к такой практике лечения разного рода недугов. Совсем недавно певица Анна Седакова пришла в храм, чтобы избавиться от крапивницы. Влияет ли душевное спокойствие на выздоровление? Как помогает в этом вера? За ответом ФАН обратился к психотерапевту Мирославе Буш.

«Если смотреть глобально, практически все болезни являются психосоматическими. Эти все заболевания хорошо лечатся именно успокоением нервной системы и получением определенного состояния. Например, псориаз, аллергия, головные боли и другие, даже заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной системы», — говорит Буш.

Также психотерапевт поделилась реальным случаем из жизни, когда у ее пациентки на 70% прошел псориаз.

instagram.com / @miroslavabush

«Давно известен эффект плацебо. Это не просто какая-то шутка, это на самом деле работает. Здесь важно, кто и как это внушает и насколько внушаемый человек», — отмечает собеседница Федерального агентства новостей.

Наверняка найдутся скептики, которые не верят в чудеса веры, однако нельзя списывать со счетов реальные примеры.

«На самом деле психосоматика и плацебо — это современные термины. Издревле люди замечали: если правильно направить энергию, если обратиться к богам, то действительно результат получается потрясающий. Когда я вижу такие результаты, для меня это уже не чудо. А уж лечение бесплодия обращением к высшим силам, к богам даже врачи признают», — заметила Мирослава Буш.

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