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Марокко опасается открывать посольство в Ливии до восстановления безопасности

Весь мир
Марокко опасается открывать посольство в Ливии до восстановления безопасности
en.wikipedia.org - Creative Commons  / 

Рабат, 29 июня. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита исключил открытие в Триполи посольства королевства, пока в Ливию не вернется стабильность и безопасность. Об этом он заявил по итогам встречи с премьер-министром переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой, который прибыл в страну с первым рабочим визитом после назначения.

Глава МИД напомнил, что дипломатическое представительство закрылось после событий в апреле 2015 года. Боевики запрещенной в России террористической организации ИГ1 устроили взрыв у ворот здания. Обошлось без жертв, однако дипломатов решили вернуть на родину.

Марокко опасается открывать посольство в Ливии до восстановления безопасности
Prt Scr youtube.com  / VideoNews

Визит Дабибы в Рабат начался 27 июня. Он встретился с премьер-министром Марокко Саадом ад-Дином аль-Османи, спикером Палаты представителей Хабибой аль-Малики и министром иностранных дел Насером Буритой. Во время переговоров политики обсудили двусторонние отношения, пути укрепления связей между народами и развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Премьер Ливии подчеркнул необходимость активизации Союза арабского Магриба и преодоления всех трудностей и вызовов, с которыми он сталкивается. По его мнению, возобновление работы САМ поспособствует улучшению экономического, торгового и культурного климата всех стран-участниц.

Абд аль-Хамид Дабиба и сопровождающая его делегация также обсудили с марокканской стороной необходимость созыва объединенного консульского комитета для облегчения процедур выдачи виз и проживания для стимулирования туристической деятельности между двумя государствами.

Марокко опасается открывать посольство в Ливии до восстановления безопасности
twitter.com  / @Dabaibahamid

Рабат поприветствовал выгодное предложение Ливии и подтвердил приверженность политическому процессу по выходу страны из затяжного кризиса. Королевство также выразило признательность Триполи за намерение разрешить все вопросы, учитывая, что с 2013 года между правительствами не было никаких контактов.

Спикер Палаты представителей Акила Салех во время выступления на совместной пресс-конференции с Насером Буритой в Марокко подчеркнул, что президентские выборы, запланированные на 24 декабря 2021 года, пройдут в срок и под наблюдением международного сообщества и Лиги арабских государств для обеспечения их честности. Только так, на взгляд политика, можно урегулировать сложившуюся ситуацию в государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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