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Суд отказал Bellingcat по основным пунктам в иске к ФАН

Общество
Суд отказал Bellingcat по основным пунктам в иске к ФАН
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Окружной суд Амстердама по иску компании Bellingcat в отношении Федерального агентства новостей отказал в удовлетворении требования об удалении всех материалов об истце, опубликованных ФАН.

Судебная история РИА ФАН и позиционирующей себя независимой исследовательской организацией Bellingcat началась еще весной прошлого года. Тогда отдел расследований ФАН собрал доказательства и факты, которые изобличали недобросовестность действий со стороны Bellingcat. Сведения были изложены в материале ФАН.

После публикации расследования РИА ФАН представители Bellingcat обратились с иском в суд Амстердама, где было принято решение о судебном запрете материалов Федерального агентства новостей с информацией о сотруднике Bellingcat и снятии их с публикации. В случае неисполнения требований изданию мог грозить штраф — до 500 тысяч евро.

Речь идет о материалах Федерального агентства новостей, в которых описывалась история переписки представителя Bellingcat с сотрудниками РИА ФАН, где им предлагалось денежное вознаграждение, а в случае отказа журналистам грозили «последствиями».

В ходе судебных прений и предъявления доказательств со стороны ФАН, окружной суд Амстердама по иску Bellingcat в отношении Федерального агентства новостей отказал компании в удовлетворении требования об удалении всех материалов об организации, опубликованных ФАН. Также суд отказал Bellingcat во взыскании штрафов с ФАН.

Выходит, что Федеральное агентство новостей, с точки зрения нидерландских судей, незначительно нарушило европейское законодательство, учитывая, что российское законодательство нарушено не было. Однако ФАН, как законопослушное СМИ, выполнит требование Окружного суда и удалит статью в течение 48 часов, которая была приобщена к материалам дела в рамках судебного процесса.

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