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Технический комитет РФС намерен поддержать Черчесова после провала на Евро
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Общество
Спустя 23 года в Прикамье предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ингушетии
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Экс-бойфренд Бузовой захотел стать героем «Холостяка»
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09:33
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Полиция разогнала гей-парад в Стамбуле и долго гоняла его участников по улицам
09:31
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Россияне в мае оформили минимальное количество потребкредитов за три года
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Минобороны РФ намерено привлечь 1,8 тыс. человек для реконструкции БАМа
09:29
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Дочь Тимати возмутилась его подарком победившей в «Холостяке» Сафаровой
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Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области. События дня

Общество
Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области. События дня
Невские Новости  /  Петр Мелихов

США намерены ограничить авиасообщение с Белоруссией

Белый дом хочет ввести ряд ограничений на полеты в Белоруссию после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство транспорта США. Напомним, самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая был экстренно посажен в аэропорту Минска после ложного сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов по возбужденному ранее уголовному делу. Ряд европейских стран в связи с инцидентом прервал авиасообщение с белорусским государством и пообещал привлечь республику к ответственности за нарушение прав человека. К ним уже присоединились и Соединенные Штаты. На этот раз, по данным Bloomberg, будет введен запрет на покупку авиабилетов из США в Белоруссию.

Аргентина получила более 700 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области. События дня
twitter.com  / @SantiCafiero

Очередная партия российской вакцины «Спутник V» в количестве более 700 тысяч доз доставлена в Буэнос-Айрес. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Аргентине. Напомним, 23 декабря 2020 года российская вакцина местного производства была впервые зарегистрировала в стране, а уже 29 декабря правительство Аргентины объявило о старте вакцинации населения. Ранее руководство Абхазии обратилось к России с просьбой оказать помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области

Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области. События дня
Невские Новости  / Петр Мелихов

Мощный ураган пришел в Саратовскую область и снес несколько кровель с крыш жилых домов. Жители остались без электроэнергии и газа. Губернатор области Валерий Радаев лично попросил глав муниципальных районов встретиться с жителями, которые пострадали из-за разбушевавшейся стихии и оказать им оперативную помощь. Глава Саратовской области добавил, что ЧП не повлекло за собой человеческих жертв.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Ростовом

Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области. События дня
pixabay.com  / 

Как минимум три человека получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Сообщается, что утром около 05:00 грузовой автомобиль врезался в автобус Mercedes, в котором находились 45 пассажиров и два водителя. На данный момент известно, что травмы получили три человека, среди них водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика. Количество пострадавших на данный момент еще уточняется.

 

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