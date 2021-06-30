Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области. События дня

США намерены ограничить авиасообщение с Белоруссией Белый дом хочет ввести ряд ограничений на полеты в Белоруссию после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство транспорта США. Напомним, самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая был экстренно посажен в аэропорту Минска после ложного сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов по возбужденному ранее уголовному делу. Ряд европейских стран в связи с инцидентом прервал авиасообщение с белорусским государством и пообещал привлечь республику к ответственности за нарушение прав человека. К ним уже присоединились и Соединенные Штаты. На этот раз, по данным Bloomberg, будет введен запрет на покупку авиабилетов из США в Белоруссию.

Аргентина получила более 700 тысяч доз вакцины «Спутник V» twitter.com / @SantiCafiero Очередная партия российской вакцины «Спутник V» в количестве более 700 тысяч доз доставлена в Буэнос-Айрес. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Аргентине. Напомним, 23 декабря 2020 года российская вакцина местного производства была впервые зарегистрировала в стране, а уже 29 декабря правительство Аргентины объявило о старте вакцинации населения. Ранее руководство Абхазии обратилось к России с просьбой оказать помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области Невские Новости / Петр Мелихов Мощный ураган пришел в Саратовскую область и снес несколько кровель с крыш жилых домов. Жители остались без электроэнергии и газа. Губернатор области Валерий Радаев лично попросил глав муниципальных районов встретиться с жителями, которые пострадали из-за разбушевавшейся стихии и оказать им оперативную помощь. Глава Саратовской области добавил, что ЧП не повлекло за собой человеческих жертв.