Жители Кулебак Нижегородской области в ожидании строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Казалось бы, для маленького городка с населением чуть более 30 тысяч человек появление столь значимого объекта несет только плюсы. Однако кулебатчане не разделяют радости инвесторов. Заправку планируют разместить практически под окнами жильцов. В ситуации разбирался ФАН.

«Все жители против строительства станции. Если собрались «бомбу» под боком строить, нас бы хоть спросили. Или мнение людей не считается? Пусть строят, но подальше от домов», — возмутилась жительница города Кулебаки Валентина Захарова.

«Это не просто дискомфорт. Здесь, в 78 метрах, построят заправку, люди будут дышать газом. Работы начаты без разрешения. Было закрытое заседание, посвященное этому вопросу. Нас, общественников, туда не пустили, покрываясь противоэпидемическими мерами», — рассказал ФАН член инициативной группы «Общественный контроль» Максим Кирбенев.

Федеральное агентство новостей / Валентина Захарова

Вместо грибов — заправка

Маленький лесок с березами и соснами, что десятилетиями защищал жильцов от грязи и пыли с трассы, исчезает практически на глазах. Виной тому не ураган и не пожары, а «законно обоснованная» вырубка деревьев. Так компания «Артметан групп» расчищает территорию для будущей автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.

«Я здесь прожила 25 лет. В этом лесу и ягоды, и грибы собирала. Еще в апреле заметила, как рабочие выкорчевывают пеньки. Нам они ни одного разрешительного документа не предоставили. Поэтому мы обратились в полицию», — рассказала Валентина.

В городской прокуратуре подтвердили: рубка вполне законна. Инвестор спилил 47 деревьев и заплатил за это по предоставленному мэрией счету.

Федеральное агентство новостей / Валентина Захарова

Как пояснили ФАН в пресс-службе правительства Нижегородской области, администрация городского округа Кулебаки выдала компании «Артметан групп» разрешение на использование земли для размещения элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Под окнами горожан должны появиться фонари, газоны, а также пешеходные зоны с плиткой.

Вот только, по словам местных жителей, за три месяца здесь не появилось ни одной дорожки. «Благоустройство» завершилось на вырубке деревьев, а на месте лесного массива образовалось болото. Жильцы шутят, что будущее озеро станет еще одним элементом в проекте инвестора.

Федеральное агентство новостей / Валентина Захарова

Грунт «гуляет»!

Согласно законодательству, подобные объекты можно строить даже в 50 метрах от жилых домов, но только после инженерных изысканий. Как заверил ФАН представитель «Артметан групп», геодезисты, экологи и геологи уже побывали на месте будущей застройки и даже дали положительное решение. Вот только местный депутат и по совместительству бывший главный архитектор Кулебакского района Сергей Чернышов утверждает, что подобных исследований на территории не было. Об этом он сообщил на очередном совете депутатов.

«Место крайне неудачное. В 1993 году, когда строился это микрорайон, мы остановились на четырех домах. Ведь здесь находится техногенная зона — болото. Движение грунтов с близким залеганием вод непредсказуемо и может привести к техногенной катастрофе — авариям, взрывам. Поэтому нужно выбрать другую площадку», — заявил Сергей Чернышов.

По словам архитектора, вывести землю из категории техногенных зон можно, проведя многомиллионные работы. Если этого не делать, последствия могут быть самыми печальными. Ленты новостных изданий еще хранят заметки о пережитом жителями Новосибирска ужасе. 14 июня в городе взорвалась газозаправочная станция. Десятки человек получили серьезные ожоги.

Федеральное агентство новостей /

Депутаты — против

За разъяснением корреспондент ФАН обратился в городскую прокуратуру Кулебак. В ведомстве сообщили, что для реализации проекта необходимо изменить разрешенный вид использования участка с «пашни, сенокосы, пастбища, зона деловой и коммерческой активности» на «объекты придорожного сервиса, размещение автозаправочных станций».

«Администрация г. о. к. Кулебаки обратилась в совет депутатов с проектом постановления, вносящим изменения в «Правила землепользования и застройки территории г. Кулебаки Нижегородской области», по результатам рассмотрения которого 11.06.2021 совет депутатов данные изменения не утвердил», — ответил прокурор Андрей Чернов.

Федеральное агентство новостей / Валентина Захарова

С заботой об экологии

Как рассказали ФАН в самой компании, «Артметан групп» строит подобные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции во всей Нижегородской области. Подтверждением этому служит соглашение, подписанное между инвестором и министерством энергетики и ЖКХ региона.

«Предполагаемое строительство АГНКС в городе Кулебаки не представляет опасности для жителей близлежащих домов и не приведет к риску возникновения чрезвычайной ситуации на данной территории, а, напротив, позволит существенно снизить уровень негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения», — пообещал врио генерального директора «Артметан групп» Василий Голубенко.

По словам руководителя компании, метан относится к четвертому классу горючих веществ по степени чувствительности. При использовании природного газа в качестве моторного топлива выброс токсичных веществ в окружающую среду снижается приблизительно в два-три раза по оксиду углерода, по оксидам азота — в два, по углеводородам — в три, по задымленности — в целых девять раз. А образование сажи, свойственное дизельным двигателям, практически отсутствует.

Федеральное агентство новостей / Валентина Захарова

С экологичностью этого топлива жильцы не спорят. Их единственное требование — перенести столь нужный для города и окружающей среды объект подальше от домов. 29 июня на очередном собрании, посвященном строительству заправки, народные избранники снова обратились к мэру Кулебак Виктору Сергееву.

«Депутаты предложили семь участков, где можно построить эту станцию. Но мэр даже не хочет рассматривать эти варианты. Сказал, что они его не устраивают и что он уговорит нас, жильцов близлежащих домов, согласиться на это опасное соседство», — рассказала ФАН местная жительница Людмила Зуева.

Федеральное агентство новостей / Валентина Захарова

Глава администрации уже не раз приходил на встречу с населением. Однако нужные слова до сих пор не прозвучали. Люди ждут не обещаний «золотых гор», клумб с цветами и бетонной плитки, а простой возможности жить без страха за себя и своих близких. Сами городские чиновники от комментариев воздержались. На официальный запрос СМИ ответ из мэрии не поступил.