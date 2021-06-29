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Тестировать цифровой рубль будут 12 российских банков

Экономика
Тестировать цифровой рубль будут 12 российских банков
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Пилотную группу для тестирования цифрового рубля собрали в Центробанке.

Банк России создал группу из 12 кредитных организаций, заявивших о своем желании протестировать платформу цифрового рубля. Об этом пишет ТАСС.

Для этого финансовые компании предварительно направили запросы на тестирование в Центральный банк Российской Федерации.

Предполагается, что создание прототипа платформы цифровой валюты закончат в декабре. Январь следующего года называется месяцем начала тестирования инструмента. По информации ЦБ РФ, в группу входят «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», Сбербанк и «Тинькофф».

Первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов полагает, что наличная форма денег перестанет использоваться в течение 20 лет.

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