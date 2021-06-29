Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 20:12
20:11
Общество
Ливни с градом и сильным ветром ожидаются в Дагестане в ближайшие сутки
20:08
Общество
Волгоградка спасла тонущего в реке трехлетнего мальчика
20:08
Общество
Минобрнауки России выпустило рекомендации по проведению выпускных в вузах
20:04
Экономика
Тестировать цифровой рубль будут 12 российских банков
20:02
Политика
Европарламент внес в черный список членов наблюдательной миссии в Крыму
20:01
Политика
Глава израильского МИД впервые в истории совершил визит в ОАЭ
20:00
Весь мир
Проклятие детских могил: почему католические храмы горят один за другим в Канаде
19:57
Политика
Клим Жуков пристыдил Чехию за вздор о «предводителях троллей» в посольстве России
19:56
Наука
Астрономы установили, когда во Вселенной появились самые первые звезды
19:55
Экономика
Экономисты считают, что прямая линия с Путиным может повлиять на состояние рубля
Все новости

Минобрнауки России выпустило рекомендации по проведению выпускных в вузах

  /   Обновлено: 29 июня 2021 20:10
Общество
Минобрнауки России выпустило рекомендации по проведению выпускных в вузах
wikipedia.org  /  Tyumsu / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 июня. Рекомендации по проведению выпускных вечеров в вузах в условиях коронавируса выпустил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В этом году вузам России следует провести выпускные вечера в онлайн-формате. Такая мера является вынужденной в условиях пандемии коронавируса. Руководству вузов стоит не пренебрегать здоровьем студентов, добавил Фальков.

«Прошу ректоров взять вопрос на контроль и вложить силы в реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», — заявил он.

На сегодняшний день своевременная вакцинация и ревакцинация является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре отечественных препарата против COVID-19. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Центра им. Чумакова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минобрнауки России выпустило рекомендации по проведению выпускных в вузах
минобрнауки вуз выпускной коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru