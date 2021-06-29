Минобрнауки России выпустило рекомендации по проведению выпускных в вузах

Москва, 29 июня. Рекомендации по проведению выпускных вечеров в вузах в условиях коронавируса выпустил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В этом году вузам России следует провести выпускные вечера в онлайн-формате. Такая мера является вынужденной в условиях пандемии коронавируса. Руководству вузов стоит не пренебрегать здоровьем студентов, добавил Фальков.

«Прошу ректоров взять вопрос на контроль и вложить силы в реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», — заявил он.

На сегодняшний день своевременная вакцинация и ревакцинация является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре отечественных препарата против COVID-19. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Центра им. Чумакова.