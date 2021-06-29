Европарламент внес в черный список членов наблюдательной миссии в Крыму

Брюссель, 29 июня. Европейский парламент внес в черный список восемь депутатов из числа бывших наблюдателей на выборах в Венесуэле и на народном референдуме в Крыму в 2014 году.

Первой о внесении депутатов в черный список сообщило издание EU Observer. В списке оказались пять французских депутатов от правой партии «Идентичность и демократия»: Вирджини Жорон, Эрве Жювен, Жан-Лен Лакапель, Тьерри Мариани и Филипп Оливье. В 2020 году они посетили Крым во время референдума по внесению поправок в Конституцию РФ. Еще три депутата из списка из фракции «Европейских объединенных левых», Клэр Дейли, Мик Уоллес и Ману Пинеда, они выступили наблюдателями на выборах в Венесуэле и Эквадоре.

Украинская пресса отметила, что в марте это года депутаты от «Идентичности и демократии» попали в санкционные списки, теперь они не смогут представлять Европарламент как наблюдатели на выборах до конца 2021 года. В беседе с РИА Новости Крым депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герд отметил, что решение Европарламента отличается абсурдностью и даже не предусмотрено протоколом.

«Парламент может мне оплатить поездку или нет. Это максимальное «наказание». А включать или не включать меня в комиссию — это нарушение демократических прав и парламентского этикета», — заявил Герд.

Он отметил, что в ЕП также не может диктовать условия своим депутатам. В противном случае, деятельность парламента будет скорее будет походить на «игру в демократию», чем на демократию в деле.

А вот немецкая активиста НКО «Общества германо-российских встреч» Барбара Лаххайн напротив призывает Запад прекратить бойкотировать Крым и дать жителям полуострова свободу передвижения.