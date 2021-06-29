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Глава израильского МИД впервые в истории совершил визит в ОАЭ

Политика
Глава израильского МИД впервые в истории совершил визит в ОАЭ
pixabay.com  /  neildodhia

Абу-Даби, 29 июня. Глава МИД Израиля Яир Лапид приехал в Объединенные Арабские Эмираты с первым в истории официальным визитом. В Абу-Даби запланировано открытие посольства страны.

Лапид пребывает в стране в качестве гостя министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида аль-Нахайяна. Глава израильского ведомства отметил, что его визит является историческим.

Кроме того, в Дубае пройдет открытие генерального консульства еврейского государства. Торжественные церемонии намерены провести в течение двухдневного визита дипломата, уточнили журналисты местных СМИ.

Ранее между Израилем, ОАЭ и Бахрейном было подписано соглашение о нормализации отношений. В июне в стране прошли выборы президента. Председатель Еврейского агентства Израиля Ицхак Герцог стал 11-м президентом государства.

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