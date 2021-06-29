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Астрономы установили, когда во Вселенной появились самые первые звезды

  /   Обновлено: 29 июня 2021 19:56
Наука
Астрономы установили, когда во Вселенной появились самые первые звезды
pixabay.com

Лондон, 29 июня. Момент появления во Вселенной самых первых звезд установили астрономы из Университетского колледжа Лондона.

Вселенная раньше представляла собой водородные облака без звездного света, рассказал ведущий автор исследования Ричард Эллис. Чтобы установить время так называемого космического рассвета, специалисты проанализировали данные о шести самых далеких галактиках. Выяснилось, что первые звезды по Вселенной появились около 250–350 млн лет назад, пишет Planet Today.

Астрономам из Стэнфордского университета удалось найти новый способ узнать скорость расширения Вселенной (постоянную Хаббла). Вычисление осуществляется помощью быстрых радиовсплесков из глубокого космоса.

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