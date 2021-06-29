Москва, 29 июня. Украинский флот может устроить антироссийскую провокацию во время учений НАТО Sea Breeze в Черном море, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Британские ВМС недавно отметились авантюрой с вторжением в территориальные воды России эсминца HMS Defender, который нарушил границы РФ. Российские пограничники несколько раз требовали у военнослужащих из Великобритании прекратить провокацию, однако они отказались покинуть район. Кораблю Пограничной службы ФСБ пришлось прибегнуть к предупредительным залпам из артиллерийского орудия, а бомбардировщику Су-24М сбросить несколько авиабомб по курсу эсминца. После этого экипаж Defender принял решение прекратить опасные действия.

«Общественная служба новостей» провела пресс-конференцию, в ходе которой обсуждалась провокация Лондона. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, принявший участие в мероприятии, ответил на вопросы редакции Федерального агентства новостей, подчеркнув, что со стороны западных и украинских сил можно ожидать новых провокаций в регионе.

Североатлантический альянс в настоящий момент проводит крупные учения Sea Breeze при участии ВМС Украины в Черном море. По словам Баранца, в рамках маневров в регионе образовалась настоящая «орда» из кораблей сил НАТО. Пока никаких провокаций с их стороны не было, однако не исключено, что какое-нибудь западное военное судно случайно или специально «заползет» в российские территориальные воды, отметил он. Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что на хитрую авантюру с каким-нибудь «старым корытом» вполне могут решиться украинские военнослужащие, также принимающие участие в Sea Breeze.

«Паны украинцы умеют делать провокации и под покровом ночи: загнать старое корыто, расстрелять его и потом преподнести миру, что это русские расстреляли. Все это возможно», — раскрыл Баранец возможные планы Киева.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» рассказал об основных целях провокации Лондона с эсминцем HMS Defender. По его словам, одной из задач, которую пытались таким образом решить британские власти, являлось нагнетание обстановки в Черноморском регионе перед учениями НАТО.