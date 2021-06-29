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Названы перспективы рынка после пролонгирования льготной ипотеки

  /   Обновлено: 29 июня 2021 19:52
Экономика
Названы перспективы рынка после пролонгирования льготной ипотеки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев поделился своим мнением о будущем рынка недвижимости в стране.

Центробанк ранее высказывался за более скорое свертывание программы льготного ипотечного кредитования, чтобы не допустить формирования пузырей. Представители Минстроя, напротив, предлагали оказать поддержку строительному сектору.

Госпрограмма была продлена в октябре прошлого года до 1 июля 2021 года на сохранении условий, где первый взнос равнялся 15%, ставка составляла 6,5% годовых, а общая сумма кредита варьировалась от 6 до 12 млн рублей, согласно специфике региона. Об этом пишет газета «Ведомости».

Банк России посчитал, что субсидирование подогрело рынок, но ценовой рост недвижимости свел на ноль положительные эффекты льготных ставок. Выходит, что девелоперы сумели на этом заработать, а потребители не почувствовали значительных изменений, считает Самиев.

Эксперт убежден, что в дальнейшем застройщики перейдут к строительству более маленьких квартир, а ценовой рост может замедлиться в сегменте среднего уровня в случае продления программы.

Специалист Надежда Коркка рассказала россиянам, как определиться со стратегией платежей по ипотеке, чтобы сэкономить дополнительные средства.

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центробанк льготная ипотека рынок недвижимости
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