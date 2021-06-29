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Блинкен заявил о сотрудничестве США и Ватикана в сфере соблюдения прав человека

Политика
Блинкен заявил о сотрудничестве США и Ватикана в сфере соблюдения прав человека
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 29 июня. Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал Ватикан важным партнером Соединенных Штатов по разным сферам, включая защиту прав человека.

По словам главы Госдепа, американская сторона сотрудничает с представителями Ватикана по вопросам соблюдения свободы вероисповедания, климата, борьбы с пандемией коронавируса, завершения конфликтов, а также над сохранением достоинства и соблюдением прав человека.

«Ватикан — наш важный партнер», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США также назвал Китай сложной страной для сотрудничества. По его мнению, американские власти никого не просят выбирать между Пекином и Вашингтоном.

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