Блинкен заявил о сотрудничестве США и Ватикана в сфере соблюдения прав человека

Вашингтон, 29 июня. Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал Ватикан важным партнером Соединенных Штатов по разным сферам, включая защиту прав человека.

По словам главы Госдепа, американская сторона сотрудничает с представителями Ватикана по вопросам соблюдения свободы вероисповедания, климата, борьбы с пандемией коронавируса, завершения конфликтов, а также над сохранением достоинства и соблюдением прав человека.

«Ватикан — наш важный партнер», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США также назвал Китай сложной страной для сотрудничества. По его мнению, американские власти никого не просят выбирать между Пекином и Вашингтоном.