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Поклонники ужаснулись кукольной внешности Любови Успенской

Шоу-бизнес
Поклонники ужаснулись кукольной внешности Любови Успенской
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 29 июня. Внешний вид певицы Любови Успенской стал поводом для обсуждения после нового выпуска шоу НТВ «Ты не поверишь». Зрители в Сети озвучили жестокую правду о звезде.

Исполнительница пришла на телевизионный эфир, который был посвящен заболеванию коронавирусом у вокалистки Марины Абросимовой (МакSим). По словам представителей СМИ, многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года» тоже переболела, но так называемый «ковидный хвост» до сих пор преследует 67-летнюю звезду.

Успенская заявила, что последствия COVID-19 не менее серьезны, чем сама инфекция. Так, артистка длительное время жалуется на кашель, который мешает ей петь. При этом, зрители обратили особое значение на облик звезды. Многим фанатам она показалась неестественной и провинциальной.

«На Успенскую без слез не взглянуть. Как можно так себя изуродовать?»;

«А это уже не Успенская, а какая-то вульгарная стареющая кукла в вызывающе смешных нарядах»;

«Ужас. Лицо у нее как статуя», — писали юзеры в Сети.

Тем не менее некоторые фанаты постарались заступиться за исполнительницу городских романсов, высказавшись, что знаменитость выглядит достойно для своих лет. Они также указали, что по сравнению с некоторыми красавицами современного шоу-бизнеса «королева шансона» ведет себя весьма скромно.

Ранее ФАН сообщил, что Успенская готова вложить в раскрутку дочери «последние миллионы». Звезда планирует уже в самое ближайшее время сделать Татьяну Плаксину большой звездой. Она не сомневается в таланте своей дочери.

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