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Посол США Салливан обратился к России с просьбой о помощи в визовых вопросах

Политика
Посол США Салливан обратился к России с просьбой о помощи в визовых вопросах
wikipedia.org  /  OPCW / CC BY 2.0

Москва, 29 июня. Представительства США в России не смогут урегулировать визовые вопросы без помощи со стороны официальной Москвы, заявил в телеинтервью представитель Вашингтона Джон Салливан.

Поводом для заявления Салливана стала неопределенная ситуация с наймом персонала для консульских представительств, через которые осуществляется выдача разрешений на въезд и пребывание в Штатах. После внесения США и Чехии в список недружественных России государств, представительства этих стран лишились возможности набирать на работу персонал из третьих стран. Салливан понадеялся на скорое решение проблемы и обратился к российским властям с просьбой о помощи.

«Граждане России, подающие заявления о выдаче иммигрантских или неиммигрантских виз, должны обращаться куда-то еще, потому что у нас нет сотрудников», — признал дипломат.

Представитель США Джон Салливан приступил к работе сразу же после возвращения в Россию. У американского посла на 1 июля уже назначена встреча с замглавой МИД России Сергеем Рябковым.

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