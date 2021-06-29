Брадфорд, 29 июня. В британском городе Бредфорд продолжится рассмотрение дела по факту гибели 43-летнего Эндрю Холла, которого избили полицейские. На последнем судебном заседании в конце апреля присяжным показали запись с камеры наблюдения с моментом драки с правоохранителями. Материалы дела также изучает российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который сообщил об этом в своем Telegram-канале. Правозащитники призвали высшее руководство Великобритании разобраться в ситуации и готовы оказать правовую помощь семье Холла.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, министру юстиции и лорду-канцлеру Роберту Бакленду, министру внутренних дел Великобритании Прити Сушиль Патель», — говорится в сообщении ФБР.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Andrew Hall.https://t.co/NQ8ZuxlENf — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) June 29, 2021

В сентябре 2016 года Холла доставили в Хаддерсфилдскую королевскую больницу после употребления большого количества коньяка и различных рецептурных препаратов. Он, находясь в возбужденном состоянии, ударил медсестру, после чего его отправили в полицейский участок. Далее на видеозаписях видно, что между ним и шестью полицейскими происходит драка: его валят на пол и бьют руками и ногами. В какой-то момент Холл крикнул: «Они убивают меня». Затем его снова транспортируют в больницу и вводят успокоительное, после чего он умирает от остановки сердца.

По мнению патологоанатомов, обследовавших тело, смерть могла наступить из-за болезни сердца, антидепрессантов, стресса, который он пережил во время задержания или непосредственно из-за действий полиции.

Andrew Hall inquest: Man died after 'violent struggle' in police cells https://t.co/px0YBfI59F — BBC Radio Leeds (@BBCLeeds) April 22, 2021

В 2021 году семья Холла все еще продолжает добиваться справедливости. 20 апреля прошло очередное судебное слушание, где присяжным показали запись с камеры наблюдения, на которой офицеры избивают Холла.

ФБР позиционируется как некоммерческая правозащитная организация, нацеленная на помощь жертвам полицейского насилия. В создании Фонда принял участие известный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Своей миссией правозащитники также называют поддержку активистов, которые противостоят полицейскому произволу.