«Они убивают меня»: в Великобритании шесть полицейских избили мужчину до смерти

Брадфорд, 29 июня. В британском городе Бредфорд продолжится рассмотрение дела по факту гибели 43-летнего Эндрю Холла, которого избили полицейские. На последнем судебном заседании в конце апреля присяжным показали запись с камеры наблюдения с моментом драки с правоохранителями. Материалы дела также изучает российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который сообщил об этом в своем Telegram-канале. Правозащитники призвали высшее руководство Великобритании разобраться в ситуации и готовы оказать правовую помощь семье Холла.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Andrew Hall.https://t.co/NQ8ZuxlENf