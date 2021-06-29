Вице-президент Кении призвал политиков страны отказаться от создания племенных союзов

Найроби, 29 июня. Вице-президент Кении Уильям Руто, выступая перед общественностью в городе Мачакос, призвал местных лидеров отказаться от формирования политических союзов, основанных на родоплеменных отношениях. Он заявил, что такой подход является устаревшим и не решает проблем кенийцев.

«Кенийцы хотят, чтобы лидеры работали вместе и сообща решали проблемы, особенно сейчас, когда COVID-19 разрушает жизни людей», — объяснил Руто.

Вместо этого он посоветовал лидерам альянсов тщательнее готовиться к предстоящим выборам, которые пройдут в Кении в следующем году.

«Нынешняя проблема кенийцев — это бедность, а не трайбализм. Вот почему мы перестраиваем нашу экономическую модель и делаем акцент на нижних уровнях пирамиды богатства», — добавил он.

Выступление Руто нашло поддержку у Винсента Мусиока — депутата от избирательного округа Мвала, расположенного в Мачакосе.