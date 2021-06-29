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Глава СК РФ Бастрыкин провел оперативное совещание по правам обманутых дольщиков

  /   Обновлено: 29 июня 2021 19:51
Происшествия
Глава СК РФ Бастрыкин провел оперативное совещание по правам обманутых дольщиков
Пресс-служба СК РФ

Москва, 29 июня. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи, посвященное вопросам восстановления прав обманутых дольщиков.

На настоящий момент в Едином реестре проблемных объектов по РФ значатся 2810 домов. С начала текущего года зарегистрировано 402 преступления, связанных с долевым участием граждан в строительстве многоквартирных домов, более трети из которых приходится на столицу, сообщил Бастрыкин.

В ходе совещания глава ведомства заслушал руководителей ряда региональных подразделений, где имеются недоработки в вопросе расследования преступлений в сфере долевого строительства. Руководителям было указано на отсутствие должного внимания к проблемам обманутых дольщиков. В данных подразделениях назначены служебные проверки по обсуждаемому направлению деятельности.

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Александр Бастрыкин следственный комитет обманутые дольщики
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