Политолог Кошкин предупредил Донбасс об опасности учений НАТО в Черном море

Санкт-Петербург, 29 июня. Североатлантический альянс может обострить ситуацию в Донбассе поставками оружия Киеву под прикрытием учений в Черном море, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Масштабные учения сил НАТО в Черноморском регионе под названием Sea Breeze в последнее время активно обсуждаются в экспертном сообществе, особенно на фоне недавней провокации с эсминцем ВМС Великобритании HMS Defender, который российским пограничникам пришлось буквально выдворять из территориальных вод России, куда корабль вторгся, игнорируя требования прекратить опасные действия. Пограничная служба ФСБ смогла вынудить экипаж эсминца сменить курс лишь при помощи предупредительного огня из палубного артиллерийского вооружения. Кроме того, неподалеку от Defender российским бомбардировщиком Су-24М были сброшены авиабомбы.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин принял участие в пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот», в ходе которой он обсудил крупные маневры Североатлантического альянса. Спикер затронул тему влияния учений на ситуацию на юго-востоке Украины. По его мнению, хитрый трюк НАТО с поставками оружия для Киева под предлогом маневров в Черном море обострит конфликт в Донбассе.

Украинские военно-морские силы вместе с военнослужащими из НАТО участвуют в Sea Breeze. По мнению Кошкина, Киев едва ли решится на какую-либо авантюру в Донбассе под прикрытием учений, однако оружие, которое оставит ВСУ Запад после маневров, действительно может осложнить ситуацию в регионе.

«Вооружение, которое поставят (страны НАТО, — Прим. ред.) в ходе этих учений, обострит отношения между нынешними киевскими властями и юго-востоком Украины. Вот здесь мы прогнозируем обострение ситуации», — предупредил Кошкин Донбасс об опасности учений Альянса.

Ранее Кошкин в ходе пресс-конференции рассказал, достаточно ли у России сил, чтобы ликвидировать любую угрозу, если НАТО решит устроить новую провокацию в Черном море в ходе учений. По его словам, руководство ВС РФ уже давно все просчитало, ввиду чего в регионе сложилось полное доминирование российской армии.