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Эксклюзивный внедорожник Аниты Цой с аксессуарами от Xzibit купили всего за 1,5 часа

Шоу-бизнес
Эксклюзивный внедорожник Аниты Цой с аксессуарами от Xzibit купили всего за 1,5 часа
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 29 июня. Известная певица Анита Цой постепенно расстается с эксклюзивным автопарком. Исполнительница продала шикарный внедорожник Cadillac Escalade, который служил ей целых 15 лет.

Цой купила роскошный автомобиль в далеком 2006 году, сообщила ФАН пиар-директор артистки. Тогда певица вела шоу «Алло, гараж», которое было аналогом американской передачи «Тачку на прокачку» и занималось тюнингом машин телезрителей.

Внедорожник исполнительницы значительно отличается от своих собратьев. Цой практически полностью переделала салон Escalade, установив туда огромный диван из Mercedes, мощные колонки, телевизор и столик из Maybach.

Интерьер эксклюзивного автомобиля отделали натуральным деревом, кожей и кристаллами Swarovski. Кроме того, на внедорожник установили аксессуары, обвесы, колпаки и решетки, которые лично прислал Цой ведущий «Тачку на прокачку», рэпер Xzibit.

Несмотря на возраст иномарки и пробег в 300 тысяч километров, Cadillac купили на сайте по продаже автомобилей всего за полтора часа. Стоимость внедорожника, принадлежавшего Цой, не раскрывается. По скромным оценкам, новый владелец мог приобрести эксклюзивную машину по цене приличной московской квартиры.

Анита Цой, переболевшая COVID-19, столкнулась с нетипичным последствием коронавируса. Певица рассказывала, что после болезни у нее полностью онемела рука.

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автомобили цой певица
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