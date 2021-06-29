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Телеведущий Шейнин высмеял антироссийские требования Чехии из-за «дела во Врбетице»

Политика
Телеведущий Шейнин высмеял антироссийские требования Чехии из-за «дела во Врбетице»
Pr Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 29 июня. Телеведущий Артем Шейнин поставил на место чешского журналиста Иржи Юста в дискуссии о требованиях Праги возместить ущерб, якобы нанесенный Россией во Врбетице семь лет назад.

Разговор коллег состоялся в рамках эфира программы «Время покажет» на Первом канале. Оппонент Юста предостерег Прагу от новых попыток скомпрометировать Москву, поскольку они могут больно ударить по самой Чехии. По логике властей, бездоказательные утверждения дают право на подобные заявления. В таком случае российское правительство готово напомнить о долгах республики, добавил Шейнин.

«Мы, например, убеждены, что в 1918 году чешские легионеры совместно с белогвардейцами уперли из Казани 40 тонн российского золота», — сказал телеведущий.

В очень условном пересчете сумма ущерба составила 870 млн долларов. Однако Россия может пойти на уступки и «простить» чешским властям менее 10% от общего размера задолженности, с иронией отметил Шейнин.

«Если мы живем в мире, где убеждение — царица доказательств, то деньги на бочку», — заключил журналист.

В российском МИД сочли неадекватным требование Чехии компенсировать ущерб от инцидента со взрывами во Врбетице. Прага запросила у Москвы более 25 млн евро.

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россия чехия шейнин
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