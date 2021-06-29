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Семин оценил шансы Украины на выход в четвертьфинал Евро-2020

  /   Обновлено: 29 июня 2021 19:58
Евро 2020
Семин оценил шансы Украины на выход в четвертьфинал Евро-2020
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 29 июня. Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы сборной Украины по футболу обыграть Швецию и выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.

Он отметил, что у подопечных Андрея Шевченко была целая неделя на подготовку к матчу 1/8 финала. По его словам, за это время игроки должны были успеть набрать форму.

«В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, у них есть потенциал для дальнейшего развития», — рассказал Семин в интервью RT.

Он добавил, что Шевченко в работе со сборной помогает богатый опыт участия в крупных международных соревнованиях. По мнению бывшего тренера «Локомотива», в украинской команде сложилась отличная атмосфера, благодаря которой они смогут обойти Швецию.

Однако, как считают футбольные аналитики, украинская сборная показала себя на Евро не лучшим образом. Национальная команда уступила своим соперникам по ударам и многим другим показателям. По словам специалистов, матч со Швецией — последний шанс для Украины проявить себя на турнире.

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Все новости / Евро 2020 / Семин оценил шансы Украины на выход в четвертьфинал Евро-2020
футбол украина швеция семин евро-2020
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