Ветераны группы «Вымпел» развернули знамя своего подразделения на Эльбрусе

Москва, 29 июня. Ветераны спецназа КГБ СССР совершили восхождение на высочайшую вершину России и Европы в честь 40-летия со дня формирования группы «Вымпел».

Разведка специального назначения советского КГБ была создана в 1981 году, сообщает Медиагруппа «Патриот». Бойцы «Вымпела» принимали участие во множестве локальных конфликтов и опасных операций на различных континентах. Восхождение на Эльбрус увенчалось развертыванием ветеранами флага «Вымпела» на высоте 5642 метра над уровнем моря.

Преемником спецназа КГБ СССР в современных силовых структурах РФ стало Управление «В» Центра специального назначения ФСБ России.

Ранее стало известно о публикации ФСБ РФ кадров вторжения британского эсминца в российские воды близ Крыма и предупредительного огня по курсу корабля-нарушителя.