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Жители ЦАР подтвердили причастность боевиков к убийству людей в мечети города Бамбари

Весь мир
Жители ЦАР подтвердили причастность боевиков к убийству людей в мечети города Бамбари
wikipedia.org  /  hdptcar

Банги, 29 июня. Центральноафриканцы рассказали детали инцидента с убийством мирных граждан в мечети города Бамбари, который произошел 15 февраля 2021 года. По словам очевидцев, ответственность за происшествие лежит на боевиках из «Коалиции патриотов за перемены».

Согласно показаниям свидетелей, бандформирования пытались скрыться в то время, когда бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) прибыли в город. Центральноафриканские военнослужащие намеревались зачистить населенный пункт от остатков радикалов.

Бандиты скрылись в мечети и организовали закрытую оборону. Внутри здания находились мирные жители, боевики принялись избивать их и сеять панику, при этом они угрожали взорвать самодельные бомбы.

«У нас не было возможности стрелять им в спину, потому что они использовали в качестве заложников женщин и детей, чтобы спрятаться. Бандиты решили отступить в мечеть и организовать там закрытую оборону. Они отказались отпустить пленников и сложить оружие. Нападавшие были хорошо вооружены и угрожали взорвать самодельные бомбы», — рассказал один из командиров национальной армии.

Также сообщалось, что некоторые из боевиков находились под действием наркотических средств. Радикалы убили несколько человек, но благодаря усилиям обученных российскими инструкторами военнослужащих ЦАР большинство заложников оказались на свободе.

Жители ЦАР уточнили, что хоть отечественные специалисты и присутствовали на сложной операции, они не принимали участия и не открывали огонь по радикалам, а только консультировали местных военачальников.

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цар бамбари
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