Российским туристам предложили альтернативы курортам Краснодарского края

Москва, 29 июня. Альтернативы курортам Краснодарского края перечислил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Россияне вместо отдыха на курортах Кубани могут выбрать не только Крым. Второй год подряд туроператоры наблюдают интерес к путешествиям в Калининградскую область, Карелию, на Байкал и другие направления, рассказал специалист в эфире «Радио 1».

«В целом по России не только Крым», — подчеркнул эксперт.

Важным вопросом при планировании отдыха являются ограничительные меры по коронавирусу. Поэтому туристам следует уточнять всю информацию перед путешествием, напомнил Горин. Россияне аннулировали 70% бронирований на август в Краснодарском крае, рассказали ранее в АТОР.