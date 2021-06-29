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Похудевший Корчевников засветил торс в кабинете врача

Шоу-бизнес
Похудевший Корчевников засветил торс в кабинете врача
Из личного архива Бориса Корчевникова

Москва, 29 июня. Гендиректор православного канала «Спас», телеведущий Борис Корчевников опубликовал на своей странице в Instagram снимок из больницы. В кадре он предстал с расстегнутой рубашкой.

Ведущий программы «Судьба человека», судя по всему, решил вакцинироваться против коронавируса. В прошлом году Корчевников переболел COVID-19. Болезнь протекала в легкой форме, но еще долгое время после выздоровления он боролся с сильной слабостью и общим недомоганием. Кроме того, шесть лет назад телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли, поэтому сейчас он особенно тщательно следит за своим здоровьем.

В соцсети телеведущий опубликовал снимок, сделанный в кабинете врача. Чтобы поставить прививку, Борису Корчевникову пришлось расстегнуть рубашку и немного оголить свой торс. Подписчики были удивлены, насколько сильно похудел гендиректор православного канала.

«Спаси, Господи, врачей. И тех, кого они сейчас спасают», — подписал фото ведущий «Судьбы человека».

Фолловеры неоднозначно отреагировали на «оголенный» кадр Бориса Корчевникова. В комментариях отметили, что телеведущий «выглядит неважно», добавляя, что искренне не понимают, зачем нужно было выставлять подобное фото.

«Отстой, отписываюсь! Зачем это демонстрировать!»;

«О! Торс Корчевникова! Теперь я видела все»;

«Как-то вы сильно похудели, Борис!» — беспокоятся фанаты.

Недавно прошел вакцинацию и эстрадный певец Олег Газманов. Артист отметил, что прививку сделали все члены семьи и даже 85-летняя теща. По его словам, он жалеет, что не сделал укол раньше, ведь в прошлом году его сильно подкосил коронавирус, который не прошел без последствий.

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вакцина корчевников прививка коронавирус
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