Индия отказывается от стратегии сдерживания в отношениях с Китаем

В индийском аэропорту Джамму произошел теракт; неопознанные дроны были замечены вблизи индийской военной базы; Греция и Индия выразили единство мнений по проблемам Индо-Тихоокеанского региона; посол Афганистана в Индии считает, что среди представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) есть те, кто готов примириться и строить гражданское общество; Индия отправила на границу с Китаем 50 000 военнослужащих — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Террористы впервые использовали дроны для нападения на индийский аэропорт

В ночь с 26 на 27 июня в технической части аэропорта Джамму, расположенном примерно в 14 км от границы с Пакистаном, с небольшим интервалом взорвались две бомбы. Два сотрудника ВВС Индии получили незначительные ранения. Как показало расследование, для доставки взрывчатых веществ террористы использовали два управляемых летательных аппарата — дрона.

Это первый случай применения БПЛА в ходе террористической атаки на индийский военный объект. Один взрыв повредил крышу здания в техническом отсеке аэропорта, в то время как вторая бомба вспыхнула на открытой местности.

Днем позже после взрывов в аэропорту Джамму два беспилотника были замечены вблизи индийской военной базы Ратнучак-Калучак в том же районе. После того как охрана базы открыла огонь, дроны скрылись в неизвестном направлении.

Индия подняла вопрос об атаке на авиабазу Джамму в ООН, заявив, что использование беспилотных летательных аппаратов для терроризма требует серьезного внимания международного сообщества.

Специальный секретарь по внутренней безопасности МВД Индии В. С. Каумуди заявил:

«Сегодня злоупотребление информационно-коммуникационными технологиями, такими как интернет и социальные сети, для пропаганды терроризма, радикализации и вербовки кадров; злоупотребление новыми методами оплаты и платформами краудфандинга для финансирования терроризма; и злоупотребление новыми технологиями в террористических целях стали наиболее серьезными угрозами терроризма и определят дальнейшую парадигму борьбы с терроризмом».

Индия, вероятно, в ближайшее время примет решение о развертывании средств борьбы с БПЛА на военных объектах по всей стране. Вооруженные силы уже проводят учения с израильскими системами борьбы с беспилотниками SMASH 2000 Plus. Предполагается, что сейчас индийская армия в срочном порядке закупит эти системы.

India to procure Israeli anti-drone SMASH 2000 Plus systems which can be fitted on a rifle and can target drones flying at high speeds. The Indian Navy started the process of procurement while the Indian Army and the Indian Air Force might take these up soon as well. — Maj Gen Panwar B S???????? (@GenPanwar) June 29, 2021

Более 300 БПЛА и неопознанных летающих объектов было замечено вдоль границы с Пакистаном после отмены Нью-Дели особого статуса региона Джамму и Кашмир 5 августа 2019 года. Однако Вооруженные силы Индии недостаточно оснащены технологиями для борьбы с летающими аппаратами, и террористы смогут снова воспользоваться этой уязвимостью.

Индия усиливает военный контингент на границе с Китаем

Вот уже больше года продолжается противостояние Индии и Китая на спорном участке границы между странами, который носит название Линия фактического контроля. После приведшего к человеческим потерям столкновения около озера Пангонг Цо в июне прошлого года Нью-Дели и Пекин усилили свое военное присутствие на спорной границе, одновременно начав консультации по разъединению войск.

Двусторонний отвод солдат с Линии фактического контроля начался в феврале этого года после 10-го раунда переговоров старших командиров. Армии уже вывели войска, танки, боевые машины, пехоты и артиллерийские подразделения со стратегических высот вдоль берегов озера Пангонг Цо. Переговоры продолжаются, но, несмотря на это, процесс восстановления статуса-кво на уровне до обострения ситуации в мае 2020 года находится в тупике. Взаимное недоверие по-прежнему остается высоким: Китай строит инфраструктуру и проводит военные учения на своей стороне границы, а Индия, похоже, решила сменить тактику реагирования на китайскую угрозу.

По сообщениям сразу нескольких индийских СМИ, за последние два-три месяца Индия перенаправила по меньшей мере 50 000 дополнительных военнослужащих к границе с Китаем. Индийские военные комментаторы называют это «историческим переходом к наступательной военной позиции».

@TibetPeople take care

India shifts 50000 troops to China border in historic move - https://t.co/bZrIqG0lq8 #GoogleAlerts — werner fischer (@dorjecat) June 28, 2021

Сейчас на границе Индии и Китая с индийской стороны сосредоточено около 200 000 военнослужащих, что более чем на 40% превышает прошлогодний показатель.

В то время как ранее военное присутствие Индии на Линии фактического контроля было направлено на блокирование вероятных действий Китая, передислокация значительного количества военнослужащих дает индийским командирам больше возможностей для нападения и даже захвата территории в Китае, если это необходимо, в рамках стратегии, известной как «наступательная оборона», пишут СМИ со ссылкой на «информированные источники».

Неизвестно, сколько именно войск находится на китайской стороне спорной границы, однако индийское командование утверждает, что Пекин тоже перебросил туда дополнительные военные силы, а главное, строит в спорном районе взлетно-посадочные полосы, взрывозащищенные бункеры для размещения истребителей и новые аэродромы.

«Так много солдат с обеих сторон — это риск в ситуации, когда нарушены протоколы пограничного контроля. Два государства, скорее всего, будут агрессивно патрулировать спорную границу. Небольшой локальный инцидент может выйти из-под контроля с непредвиденными последствиями», — говорит генерал-лейтенант и бывший командующий Северной армией в Индии Д. С. Худа.

Посол Афганистана в Индии призвал Нью-Дели сотрудничать с талибами

На фоне вывода американских войск из Афганистана, захвата представителями запрещенного в РФ движения «Талибан» ряда районов и опасений, что официальное правительство страны не удержит власть после ухода США, афганский посол в Нью-Дели Фарид Мамундзай в интервью СМИ заявил, что Индия должна взаимодействовать с теми лидерами талибов, которые готовы к примирению, верят в процесс реинтеграции и в конституционно-демократические рамки Афганистана.

Afghanistan’s Ambassador to India Farid Mamundzay said in an interview to CNN-News18 that India must ask the Taliban to let go of violence.https://t.co/7Snhik0zfj — News18 (@CNNnews18) June 26, 2021

«Мы приветствовали бы послание Индии талибам — разорвать связи с региональными террористическими группировками, прекратить насилие. Скажите талибам, чтобы они сохранили достижения последних 20 лет и верили в конституционно-демократические рамки. Это (конституционные рамки. — Прим. авт.) — то, что мы разработали за последние два десятилетия, чем мы гордимся, предоставляя каждой части нашего общества роль и пространство, уделяя особое внимание представительству женщин в правительстве, парламенте, гражданском обществе, образовании и средствах массовой информации», — сказал Мамундзай.

Он добавил, что Индия всегда была последовательным сторонником мирного процесса, осуществляемого и возглавляемого афганцами. Заглядывая в будущее, когда все международные войска полностью покинут Афганистан, Мамундзай сказал, что Кабул будет стремиться к укреплению военного сотрудничества с Нью-Дели.

«Мы хотели бы, чтобы Индия направила решительные послания тем элементам «Талибана», которые способны к примирению, верят в процесс реинтеграции в афганском обществе и, надеюсь, станут частью основной политической жизни», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Индия и Афганистан — единственные страны Южной Азии, у которых есть «Соглашение о стратегическом партнерстве», подписанное в 2011 году.

Фарид Мамундзай, однако, исключил, что Афганистан попросит разместить в стране индийские войска, добавив, что Кабул запрашивает только материально-техническую, финансовую и иную помощь у Нью-Дели. В то же время правительство Ашрафа Гани ожидает, что Индия продолжит предоставлять необходимую техническую помощь для подготовки афганских офицеров.

"News reports don't describe the strength of Afghan forces," says Afghan envoy to India, Farid Mamundzay, as speaks to WION's @sidhant on #Afghanistan's future after the withdrawal of US and NATO forces. @FMamundzay also describes India's contribution as "phenomenal". pic.twitter.com/juCGybycl1 — WION (@WIONews) June 24, 2021

«Талибан» — часть афганского общества. Мы не можем отменить этого. Но те талибы, которые верят в афганское общество, в афганский образ жизни, могут примириться, вернуться и интегрироваться обратно в общество, вернуть что-то обществу различными способами и формами», — сказал посол Афганистана в Индии, добавив, что таких много.

Уже ближайшие месяцы покажут, насколько прав Мамундзай в своей оценке ситуации. Пока что идея о примиряющихся талибах, озабоченных проблемой сохранения конституционно-демократических достижений, выглядит как утопия. Дипломат полагает, что с уходом иностранных солдат у «Талибана» исчезнет причина для продолжения священной войны с неверными — джихада, но и тут с ним трудно согласиться.

В прошлый раз «Талибан» пришел к власти в 1996 году, свергнув правительство афганских моджахедов. После захвата Кабула они основали Исламский Эмират Афганистан, который подчинялся законам шариата. Нет причин полагать, что сейчас у талибов другие намерения.

Standart&Poors снизило прогнозы роста ведущих экономик Азии, включая Индию

На прошлой неделе S&P Global снизило прогнозы роста для некоторых ведущих азиатских экономик, включая Индию, Филиппины и Малайзию, компенсировав повышение в Китае, Южной Африке и большей части Латинской Америки.

Оценки, которые соответствуют суверенным рейтингам S&P, показали, что прогноз роста снизился в Индии с 11 до 9,5% из-за вспышки COVID-19, на Филиппинах — с 7,9 до 6%, а в Малайзии — с 6,2 до 4,1%.

В то же время прогноз экономического роста был повышен для Китая с 8 до 8,3%, для России — с 3,3 до 3,7%.

«Главный риск, с которым сталкиваются страны с формирующейся рыночной экономикой, — это более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин», — указывают экономисты S&P в своем отчете, добавляя, что пандемия утихнет только после того, как вакцинации «достигнут уровня, соответствующего коллективному иммунитету».

В странах Восточной Азии вакцины в настоящее время вводятся из расчета 0,2 дозы на 100 человек в день. При таких темпах, по оценкам S&P, потребуется еще 23 месяца, чтобы 70% населения региона было полностью вакцинировано.

Второй большой риск, с которым сталкиваются страны с развивающейся экономикой, заключается в том, что экономический рост и инфляция в США приведут к скорейшему ужесточению денежно-кредитной политики Соединенных Штатов. В связи с этим стоимость доллара повысится и сделает обслуживание долга в американской валюте более сложным.

Греция и Индия сошлись во мнении о свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар посетил Афины c однодневным визитом. Он встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, который представил доктору Джайшанкару соглашение, подтверждающее, что Греция официально вошла в Международный солнечный альянс (ISA).

В дополнение к существующему сотрудничеству в области культуры, технологий и науки были проведены дальнейшие обсуждения по таким вопросам, как торговля и инвестиции.

Необходимость налаживания стратегического партнерства между Индией и Грецией вызвана намерениями Нью-Дели возобновить переговоры, касающиеся соглашения о свободной торговле с Европой, которое подписали бы все европейские страны.

Just concluded official talks with FM @NikosDendias. Was productive bilaterally and insightful on many regional & global issues.



Agreed to step up the pace of engagement and work towards a strategic partnership.



Joint Press Release: https://t.co/aVwBcumURP pic.twitter.com/8aaBNc29OL — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 26, 2021

В совместном коммюнике для прессы сказано, что «стороны обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес в контексте новых геополитических и геоэкономических реалий, включая Индо-Тихоокеанский регион. Оба государства с удовлетворением отметили совпадение взглядов на свободный, открытый, инклюзивный и совместный Индо-Тихоокеанский регион, обеспечивающий связь и рост для всех в регионе».

Поддержка Греции имеет существенное значение для индийских инициатив по Индо-Тихоокеанскому региону в Европе, поскольку эта страна является важным звеном в китайской инициативе «Пояс и путь» (BRI) в Европе. Китайская судоходная компания Cosco в 2016 году приобрела контрольный пакет акций порта в греческом городе Пирей, который стратегически расположен между Азией и Европой.

Глобализация и появление новых промышленных держав в Индо-Тихоокеанском регионе сместили экономическую и политическую ось мира на восток. Жизненно важные морские перевозки в настоящее время осуществляются на европейские рынки, затем из Средиземного моря через Суэцкий канал они направляются в Индийский океан, а оттуда — через Малаккский пролив на Дальний Восток, где в настоящее время производится основная часть мировых потребительских товаров. Индо-Тихоокеанский регион — самая важная морская магистраль в мире и одновременно центр растущей конкуренции за гегемонию между США и Китаем.

Индия — неотъемлемая часть Индо-Тихоокеанского региона, и в этом качестве она представляет большой интерес для Греции, которая может стать морским торговым партнером Нью-Дели в Европе.

1 Организация запрещена на территории РФ.