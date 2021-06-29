Принц Уильям с женой и сыном пришел на матч сборной Англии

Лондон, 29 июня. Внук британской королевы принц Уильям пришел на стадион «Уэмбли» в Лондоне, чтобы поддержать сборную Англии в матче с Германией.

Компанию герцогу Кембриджскому составили его супруга Кейт Миддлтон и их сын Джордж. Елизавета II, похоже, осталась смотреть матч дома по телевизору.

Сборные Англии и Германии встретились на поле в матче 1/8 финала чемпионата Европы 29 июня. В этот же день состоится игра национальных команд Швеции и Украины.

По мнению специалистов, украинская сборная плохо показала себя на турнире и может вылететь с Евро-2020 в ближайшее время. Как отмечали эксперты, матч со Швецией — последний шанс для украинской сборной доказать, что она играет лучше РФ на этом чемпионате. Российская сборная заняла последнее место в группе и не прошла в плей-офф.