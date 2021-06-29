Половину авиарейсов в Сочи могут отменить из-за новых ограничений по коронавирусу

Сочи, 29 июня. Российские авиакомпании допустили отмену 50% рейсов в Сочи из-за новых ограничений по коронавирусу в стране, сообщил один из крупнейших авиаперевозчиков.

Отели Краснодарского края заявили о намерении запретить размещение членам экипажа без прививки от COVID-19. В то же время авиакомпании не сумеют каждые три дня обеспечивать тестирование на COVID-19 для всех пилотов и бортпроводников в период курортного сезона. Такое решение отелей может привести к сокращению числа полетов на сочинские курорты вдвое, сообщил источник.

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков обратился к правительству Краснодарского края с просьбой отменить обязательное регулярное тестирование на COVID-19 для пилотов. Непривитые члены экипажей без отрицательного результата теста на коронавирус не смогут останавливаться в отелях Сочи с 1 июля, сообщает РБК.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Согласно распоряжению, прививку от коронавируса предстоит сделать представителям профессий, предполагающих большое число социальных контактов.