Альбина Джанабаева показала бэкстейдж с первой фотосъемки после родов

Москва, 29 июня. Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram опубликовала небольшой бэкстейдж со съемки для глянцевого журнала. В апреле певица в третий раз стала мамой.

Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе 12 апреля вновь стали родителями — у них родилась дочь Агата. Как и многие артисты, экс-солистка «ВИА Гры» не стала долго засиживаться в декретном отпуске. Она постепенно возвращается к выступлениям и съемкам.

На днях Джанабаева вместе со своим супругом спела на фестивале «Жара», а позже она поучаствовала в первой после родов фотосессии для глянцевого журнала. Съемка проходила в необычной локации — в музее РЖД. Звезда попозировала в разных образах в помещении железнодорожного музея, а также на фоне поездов. В процессе певица несколько раз меняла свои наряды.

«Моя первая съемка после рождения малышки, первое интервью для журнала «Караван историй», и первое посещение музея РЖД. Все когда-то бывает в первый раз», — подписала ролик артистка.

Альбина Джанабаева с удовольствием делится в соцсетях снимками и видео с двухмесячной малышкой. Недавно певица растрогала поклонников публикацией ролика, снятым во время семейной прогулки. В кадре Валерий Меладзе дышит свежим воздухом с маленьким ребенком на руках.